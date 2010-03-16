Ein Rocksong für Heinz Fischer

"Es ist an der Zeit", heißt der Song, den die Musiker als "Weckruf an die Österreicherinnen und Österreicher", jetzt für ihr Land und für eine gemeinsame Zukunft mit Heinz Fischer als Bundespräsident aufzustehen, verstehen.



"Für uns steht der Name Heinz Fischer stellvertretend für die Bewahrung unserer Werte und einen nach vorne gerichteten Blick in eine bessere Zukunft", argumentiert Heinz-Frontmann Michi Gaissmaier seine musikalische Stimmabgabe für Fischer.



Heinz Fischer bedankte sich mit einem Besuch bei seinen Namenskollegen im Studio (siehe Video). Den Song kann man auf heifi2010.at herunterladen. (red.)