Ein Schnäppchen für Sale-Hunter

Kaum haben wir uns daran gewöhnt, ist "Schnäppchen" ein Auslaufmodell: Radiohörer wissen spätestens seit der jüngsten Weihnachts-Konsumschlacht, dass kaum ein Werbespruch derzeit ohne den Begriff "Sale" auskommt. So wird aus dem Schnäppchen-Jäger wohl bald der "Sale-Hunter". Selbst die ORF- "Zeit im Bild"-Redaktion beugt sich dem Lautverschiebungs-Diktat: Erst kürzlich merkte eine "ZIB"-Sprecherin an, dass die Eltern der kleinen Madeleine an Weihnachten erneut an die Entführer ihrer Tochter appellieren. Dabei ist es ohnehin nur noch eine Frage der (Werbe-)Zeit, bis das Christfest zur "HoHoHo-Night" wird.