Ein Schritt, nicht mehr

Wie auch die aktuellen Zahlen zeigen, bleibt auf der Jagd nach Titeln und Ruhm die Vernunft regelmäßig auf der Strecke. Das "Financial Fairplay" der Uefa ist da bei allen berechtigten Zweifeln über potenzielle Schlupflöcher eine Verbesserung, aktuell wird fast gänzlich unreguliert und unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen um europäische Titel und Einnahmequellen gekämpft. Freilich wird die Kreativität ambitionierter Klubeigentümer auch weiterhin dafür sorgen, dass Vereine regelmäßig wirtschaftlichen Schiffbruch erleiden.