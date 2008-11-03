Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück

Es ist so gut, dass man schnell vergisst und auch, dass es nichts Älteres gibt, als die Zeitung von gestern. Anders wäre die Welt wohl kaum zu ertragen.



Vor mittlerweile eineinhalb Jahren war die Gesundheitsreformdiskussion richtig heiß. Unglaublich, wie lange das schon wieder her ist. Im Sog der Diskussionen wurden doch tatsächlich einige mutig und wagten sich vor.



Der wohl Mutigste und daher hochgeschätzt ist Franz Bittner, Chef der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) und stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellen. Unverblümt stellte er fest: "Wir haben keine Transparenz, keine Qualität und keine Effizienz im Gesundheitswesen." Allein diese Aussage brachte ihn wohl intern unter Druck, aber mit dem Spruch: "Es würde uns gut tun, weniger föderalistisch zu sein, auch bei den Sozialversicherungen", hat er es sich wohl mit einigen endgültig verscherzt.



Für eine Ministerin im Amt ist folgende Aussage wohl nicht ideal, wenn auch goldrichtig: "Kein Mensch kann wissen, welches Geld in welchen Topf geht." Genau so unglücklich wie bei Andrea Kdolsky ist es wohl auch bei Bundeskanzler Alfred Gusenbauer gelaufen, als er meinte: "Das Problem ist, dass wir bei diesem Riesensystem, in dem es um rund 30 Milliarden Euro geht, sehr unterschiedliche Interessen haben".



Die beiden werden nicht mehr lange in der Regierung sein. Noch im Rennen ist ein anderer: "Schauen Sie die Finanzierungsstruktur unseres Gesundheitswesens an - da brauchen Sie ein Stamperl Magenbitter, dass Sie das aushalten", meinte Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer und Chef des Wirtschaftsbundes, um dann eigenartige Veränderungsvorschläge zu machen, die eines sicher nicht verändert hätten, die Finanzierungsstruktur.



Interessant, dass ausgerechnet der, der der schärfste Kritiker Leitls war und die Gesundheitsreformdebatte wegen Eigeninteressen ruiniert hat, heute die Gesundheitsreform mit Erfahrung, wie er betont, verhandeln soll: Fritz Neugebauer, ein Tausendsassa. Eigentlich Volksschullehrer, ist er Chef des ÖAAB, Chef der Beamtengewerkschaft (nur Gott kann erklären wie das zusammengeht), Stellvertretender Klubobmann der ÖVP und Nationalratsabgeordneter.



Ein Lebenslauf, der geradezu prädestiniert, eine Gesundheitsreform zu konzipieren. Ein Beweis seiner großen Fähigkeiten, für den Patienten und ohne Eigeninteressen zu handeln, sind da auch seine Aussagen. Vor der Wahl war er der Meinung, dass "ein so sensibles Thema" nicht übers Knie gebrochen werden darf, "weil man so die betroffenen Gruppen, etwa die Ärzte und Länder, nicht erreichen kann". Heute hat er zwar den Patienten noch immer nicht entdeckt, aber dafür will er sehr viel schneller arbeiten: "Die gesamte Reform muss bis Mitte 2009 stehen". Seine klare Linie zeigen auch folgende Aussagen: "Mehr Geld in die Krankenkassen zu investieren, ist zunächst nicht notwendig" (vor der Wahl). "Es braucht eine rasche Geldspritze für jene Kassen, die akut bedroht sind" (nach der Wahl).



Und nachdem sein Gegenüber, der Chef der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter, stellvertretende Vorsitzende des Hauptverbandes und Abgeordnete Wilhelm Haberzettel ebenfalls ein sehr kreativer, innovativer Kopf ist, der ja bereits festgehalten hat, wie es geht ("Um das Gesundheitssystem mittelfristig zu finanzieren, brauchen wir die Vermögenszuwachssteuer. Wer das verschweigt, betreibt eine Vogel-Strauß-Politik"), können wir uns auf eine "echte" Reform freuen.