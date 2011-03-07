Ein sehr ländlicher Reformvorschlag

Wegen zu Guttenberg kaum beachtet, wurde das Jungendwohlfahrtsgesetz geändert. Anlass war nicht der Wunsch nach Verbesserung. Nein, man musste etwas tun, weil unter den Augen der zuständigen Landesbehörden, die offenbar das Risiko falsch eingeschätzt hatten, mehrere Kinder zu Tode geprügelt wurden. Wesentlichste Änderung ist die Einführung eines Vier-Augen-Prinzips bei der Risikoeinschätzung. Diese Maßnahme könnte nicht nur Kinderleben retten, sondern auch viel Leid und Tränen ersparen - aber sie kostet rund vier Millionen Euro.



Vier Millionen. Die müssten bei den etwa 120.000 Millionen Euro, die uns die öffentlichen Hände jedes Jahr wegnehmen, einfach in der statistischen Unschärfe verschwinden. Jeder Mensch würde ohne Zögern Ja sagen. Aber Landespolitiker sind anders: Wenn der Bund Kinder retten will (offenbar wollen Landespolitiker das nicht), dann soll er das zahlen. Deswegen haben sie - bestens organisiert in der Landeshauptleutekonferenz, einem nicht legitimiertem Kartell - schlicht Nein gesagt.



Man muss wissen, dass das Jungendwohlfahrtsgesetz, ähnlich dem Krankenanstaltengesetz, in der Ausführung Ländersache ist. Der Bund gibt den Rahmen vor, die Länder die Umsetzung. Und da sie mit der Ausführungsgesetzgebung auch die Sanktionen bei Nichteinhaltung festlegen dürfen, ist klar: Wenn sie nicht wollen, passiert wirklich nichts - Gesetz hin oder her! Und obwohl es für die einzelnen Länder nur um wenige hunderttausend Euro gegangen wäre, bezahlen wird es am Ende der Bund. Ohne dass es eine Garantie auf Umsetzung gäbe und das Geld nicht wie bei den Lehrern irgendwo verschwindet.



Bei der Spitalsreform geht es nicht nur um vier, sondern um Hunderte Millionen Euro, die die Länder nicht haben, aber brauchen, wollen sie ihre Spitäler (eigentlich nur Einrichtungen um über Ressourcen und Macht zu bestimmen) nicht verlieren. Und da die Länder bereits bewiesen haben, ohne jegliches Gewissen zu handeln, wenn nicht einmal geprügelte Kinder ihr Herz rühren, kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie hier auch nur einen Fingerbreit nachgeben.



Daher sehe ich schwarz. Ganz abgesehen davon, dass die Gesundheitsreform schon wieder sinnlos fragmentiert und geldlastig diskutiert wird (Kassensanierung, Spitalsfinanzierung, Pflegefonds - grauenhaft), ist wohl außer zusätzlichem (Bundessteuer-)Geld für die Länder nichts mehr möglich. Denn genau das, gut verklausuliert unter blendenden Absichten und nach Zugeständnissen klingenden Worten, bedeutet der Reformvorschlag, den die Länder letzten Freitag beschlossen haben.



Noch wird so getan, als ob es Verhandlungsspielraum gäbe. Immerhin konnte man bis vor kurzem noch hoffen, dass Maastricht helfen würde, den Wahnsinn zu beenden. Denn wenn Milliarden Euro ausgelagerter und immer weiter wachsender Spitalsschulden ins Budget zurückfallen, sollte das ein Finanzminister - so sehr er auch am Gängelband familiärer Strukturen und der Realverfassung hängt - nicht ignorieren können. Und dann sind da noch Hans Jörg Schelling vom Hauptverband und Gesundheitsminister Alois Stöger. Beide woll(t)en der ländlichen Macht entgegentreten. Ihnen zur Seite stehen die gesamte Opposition, alle Medien, alle Experten und sogar das Volk. Doch das reicht nicht, denn die Kurfürsten der Realverfassung haben anders entschieden - und das kann niemand ändern.



Dr. Ernest G. Pichlbauer ist unabhängiger Gesundheitsökonom und Publizist.