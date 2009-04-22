Ein Star und lange nichts

Einen internationalen Topstar wie Thomas Vanek, fünftbester Torschütze im NHL-Grunddurchgang, haben die Schweizer allerdings nicht in ihren Reihen. Es wird ihnen auch relativ egal sein. Denn die Schweiz kann auch ohne Superstar wesentlich positiver in die Eishockey-Zukunft schauen als Österreich. Denn abgesehen von Vanek, der seinen Status eher trotz und nicht wegen seiner Herkunft erreichte, und einer Handvoll Talenten ist der Blick in die heimische Eishockey-Zukunft eher düster.