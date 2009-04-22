Ein Star und lange nichts

Vor gut zehn Jahren war das Schweizer Eishockey zumindest auf dem Niveau der Nationalteams noch gleichauf mit Österreich. In praktisch allen Punkten zogen die Eidgenossen dem österreichischen Eishockey seither davon.
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Einen internationalen Topstar wie Thomas Vanek, fünftbester Torschütze im NHL-Grunddurchgang, haben die Schweizer allerdings nicht in ihren Reihen. Es wird ihnen auch relativ egal sein. Denn die Schweiz kann auch ohne Superstar wesentlich positiver in die Eishockey-Zukunft schauen als Österreich. Denn abgesehen von Vanek, der seinen Status eher trotz und nicht wegen seiner Herkunft erreichte, und einer Handvoll Talenten ist der Blick in die heimische Eishockey-Zukunft eher düster.