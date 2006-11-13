Ein starker ÖGB bedeutet auch Machtverlust

Für die Mitglieder geht es vor allem darum, wie ihre Interessen am besten durchgesetzt werden können. In einer Zeit, wo Kollektivverträge durch Ausgliederungen und Auslagerung von Arbeit an sogenannte Ich-AGs ausgehölt werden und die Unternehmen international agieren, macht es wenig Sinn, wenn Arbeitnehmervertreter als Einzelkämpfer auftreten.



Alle sprechen von einem starken ÖGB - nur, wie dieser aussehen soll, sagt (fast) niemand. Mehr Macht in einer Hand bedeutet naturgemäß einen Machtverlust in der anderen. Und das wollen anscheinend die meisten Gewerkschafts-Chefs nicht.



Bisher gibt es nur zwei Vorschläge: Die Beamtengewerkschaft will stärkere Teilgewerkschaften, die GPA das genaue Gegenteil, nämlich nur noch eine Gewerkschaft, darunter "Wirtschaftsbereiche", die wechselnde Allianzen bilden können. Zumindest zu diesen beiden Modellen sollte von den anderen Stellung bezogen werden.