Ein Terminal füllt sich mit Leben

Wien/Schwechat. (mei) Es sollte die Krönung des "Masterplan 2015" für den Flughafen Wien werden: Was zum Planungsstart im Jahr 1999 unter dem Begriff "Bau des neuen Terminal 3" noch visionär anmutete, wurde unter dem Projektnamen "Skylink" zu einer beispiellosen Bauhistorie voller Planungsfehler, Baukostenexplosionen und Verzögerungen bis hin zu Dutzenden Hausdurchsuchungen, Einvernahmen und nicht zuletzt einem regelrechten Köpferollen in der Führungsetage des Flughafens.



Mit Betriebsstart im Juni 2012 soll die "Causa Skylink" 13 Jahre nach Planungsbeginn zumindest für Passagiere nun aber endlich Geschichte sein. Damit "Skylink" auch so funktioniert, wie vorgesehen, schickt der Flughafen seit kurzem 3200 Testpassagiere über den neuen Terminal. Bis April wird die neue Anlagen so auf Herz und Nieren getestet werden.



Erste kleinere Mängel tauchten bereits auf, waren jedoch rasch zu beheben. So berichtet Flughafenvorstand Julian Jäger etwa von anfangs falsch programmierten Telefonnummern und auch die Türsteuerung dürfe vorübergehend für Schwierigkeiten gesorgt haben. Insgesamt zeigen sich die Passagiere mit "Skylink" allerdings zufrieden. Per Klick machen Sie sich selbst ein Bild vom neuen Terminal!