Ein Teufelskreis

Es geht nämlich um Kunststoff, auch als Plastik bekannt. Und der ist ja bekanntlich nicht nur schwer abzubauen und umweltschädlich, sondern wird zudem aus "totem" Erdöl gewonnen. Nun laufen freilich Forschungen, wie man Verpackungen, Haushaltsgeräte, Operationsbesteck, Kinderspielzeug und alle anderen Kunststoffprodukte aus sogenanntem Bioplastik herstellen kann, das aus dem Naturstoff Stärke gewonnen wird. Nur, und jetzt kommt der Schwanzbiss: Durch den Abbau der Stärke greift man erst recht in die Natur ein.



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