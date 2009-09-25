Ein Teufelskreis

Sollten Sie kommende Woche Zeit für das Ö1-"Radiokolleg" (Montag bis Donnerstag jeweils ab 9 Uhr) haben, können Sie anschaulich mithören, wie sich eine Katze in den Schwanz beißt.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 16 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Es geht nämlich um Kunststoff, auch als Plastik bekannt. Und der ist ja bekanntlich nicht nur schwer abzubauen und umweltschädlich, sondern wird zudem aus "totem" Erdöl gewonnen. Nun laufen freilich Forschungen, wie man Verpackungen, Haushaltsgeräte, Operationsbesteck, Kinderspielzeug und alle anderen Kunststoffprodukte aus sogenanntem Bioplastik herstellen kann, das aus dem Naturstoff Stärke gewonnen wird. Nur, und jetzt kommt der Schwanzbiss: Durch den Abbau der Stärke greift man erst recht in die Natur ein.
medienkritik@wienerzeitung.at