Ein Tiger-Team zum Brüllen

Es wird ernst, Frank Stronach bastelt am Tiger-Team, das ab kommender Saison aus der Red Zac Liga den heimischen Kick aufmischen soll. Mit einer Truppe junger Talente will er dem Fußball-Establishment zeigen, was mit der Jugend möglich ist. Man ist versucht zu glauben, etwas Großes sei im Entstehen.
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Und, in der Tat, die ersten fünf Neuzugänge - Altersschnitt knapp 30 Jahre - lassen Verheißungsvolles erwarten. Auch Jacek Bak und Mario Bazina, beide jenseits der 30, sind beim FC Magna ein Thema. Stronach-Adlatus Peter Svetits scheint es mit der Talenteförderung ernst zu sein. Im Ernst: Natürlich braucht jede Mannschaft Routiniers, aber ein Projekt wie das Tiger-Team, das sich als Quell der Jugendförderung versteht, mit der Verpflichtung einer Reihe von Vorruheständlern zu starten, hat eigentümliche Signalwirkung.
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