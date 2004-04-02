Ein Tunesier soll Attentate am 11. 3. koordiniert haben

Fakhet soll nach den bisherigen Ermittlungen seit dem Vorjahr die Anschläge von Madrid geplant haben und er wird auch verdächtigt, jenes Haus in der Umgebung von Madrid angemietet zu haben, in dem die tödlichen Bomben hergestellt wurden.



Die spanischen Behäörden vermuten, dass Fakhet wie auch die anderen fünf per internationalem Haftbefehl gesuchten Männer, die alle aus Marokko stammen, das Land am Tag nach den Attentaten verlassen hat. Vier der Gesuchten werden beschuldigt, direkt an den Attentaten teilgenommen zu haben. Die Brüder Rachid und Mohamed Oulad, die auf der Liste stehen, sind Geschwister der einzigen bisher festgenommenern Frau, Naima Oulad, und auch zwei weitere Gesuchet sind Verwandte von bereits unter Terrorverdacht festgenommenen Personen.