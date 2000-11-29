Ein umtriebiges Multitalent

Rauchberger leitet seit vier Jahren die Abteilung Recht und Verwaltung der Intertrading, die Koordination der gesamten EDV, hauseigene Vermietungen und die Haustechnik inklusive. Seit 1996 hat sie die Prokura. Eine ihrer Spezialitäten sind Schiedsgerichtsverfahren in China, 30 derartige Verfahren hat sie schon erfolgreich abgewickelt. Ihre Stärken erklärt Rauchberger mit "Ziele setzen, Entscheidungen treffen, konsequent verhandeln". Ihr Karriererezept gibt sie seit Herbst in ihrer selbstständigen Tätigkeit in Seminaren und Workshops an andere Frauen weiter. Denn: "Grundsätzlich ist die ,Gläserne Decke' vorhanden", sagt Rauchberger: "Um diese zu durchstoßen, ist am wichtigsten, in ein Unternehmen überhaupt einmal hinein zu kommen - dann kann man beweisen, was man kann." Und sollte nichts dem Zufall überlassen: "Wichtig ist, sich ein eigenes Ziel zu setzen, wo man im Unternehmen hin will", rät sie. Nach Heirat, Studienabschluss, Gerichtsjahr und der Geburt eines Sohnes war die gebürtige Linzerin bereits Mitte der 80er-Jahre für die Intertrading tätig. Die Geburt einer Tochter und die fortschreitende Krankheit ihres Mannes bedingten ihren Umstieg in dessen Baufirma. 1988 folgte der Neubeginn bei der Intertrading, vier Jahre später - in der Zwischenzeit verwitwet - leitete sie die Geschäftsabwicklung. Als Bestsellerautorin schreibt sie unter dem Pseudonym Sophia Farago Romane im England des 19. Jahrhunderts - "eine historische Liebe seit meinem 14. Lebensjahr". Wie sich das alles ausgeht? "Mit perfektem Zeitmanagement - und weil ich nur Sachen mache, die mich freuen", erklärt Rauchberger.