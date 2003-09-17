"Ein unamerikanisches Urteil"

Der kalifornische Gouverneurskandidat Arnold Schwarzenegger, der laut Umfragen in den letzten Wochen auf Platz Zwei hinter den Demokraten Cruz Bustamente abgerutscht war, zeigte sich kämpferisch: Er werde sich weiterhin mit aller Kraft für seinen Sieg - und für die Abwahl des amtierenden Demokraten Gray Davis - einsetzen. Im Übrigen, so der Hollywoodstar, hoffe er, dass der jüngste Gerichtsbeschluss über einen Wahlaufschub in Kalifornien keinen Bestand habe. Schwarzeneggers republikanischer Herausforderer Tom McClintock hatte den Gerichtsbeschluss als "undemokratisch, unamerikanisch und autoritär" moniert. Außenminister Kevin Shelly wollte noch am Dienstag (Ortzeit) bekannt geben, ob er das Höchstgericht in der Causa anrufen wird oder nicht. Eine Berufung durch den US-Bundesstaat muss innerhalb von sieben Tagen erfolgen.



Davis, der bereits als sicherer Verlierer der ersten vorgezogenen Gouverneurswahl in der Geschichte Kaliforniens gilt, kommentierte die Debatte mit Sarkasmus: Das Absetzungsverfahren erinnere ihn an eine Achterbahn-Fahrt, er sei daher auch diesmal auf Überraschungen vorbereitet.