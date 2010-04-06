Ein unangenehmer Besuch

Bei dem einen oder anderen Stadion sowie beim neuen Flughafen in Donezk sollen seit Monaten weder Zement noch Meißel und Hammer angerührt worden sein. Zwar ist die Ukraine im vergangenen Herbst als EM-Ausrichter 2012 neben Polen bestätigt worden, doch nach dem Besuch Platinis könnte die Sache wieder anders aussehen. Eine Aberkennung wäre sowohl für die Ukraine als auch für die Uefa peinlich, schließlich hatte sich diese für die beiden Länder entschieden und etwa Italien die EM verwehrt. Es geht also nicht nur für die Ukraine um viel, sondern auch für Platini.