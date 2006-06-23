Ein unkompliziertes Endspiel

Im Oktober 1956 hatten die Ungarn versucht, den verknöcherten Sowjet-Kommunismus abzuschütteln, die Militärmacht der UdSSR hatte die Revolte mit Panzern nach zwölf Tagen blutig niedergeschlagen. Es war klar, dass dies ein Thema war, das mit seiner klaren Rollenverteilung von Gut und Böse, Schwarz und Weiß Bush liegen würde. Im Gespräch mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsany rühmte er den "unglaublichen Freiheitsdrang, wie er 1956 zum Ausdruck kam. Dieser Freiheitsdrang existiert und lebt auch in der heutigen Welt weiter".



Anders als in Wien gab es in Budapest keine kritischen Reporterfragen. Statt Tausenden Gegendemonstranten versammelten sich in der ungarischen Hauptstadt gerade mal ein paar Hand voll Globalisierungs- und Kriegsgegner. Lediglich sein ungarischer Amtskollege Laszlo Solyom brachte zum Auftakt des Programms die unangenehme Menschenrechtsfrage zur Sprache. "Der Kampf gegen den Terrorismus kann nur dann erfolgreich sein, wenn bei jedem Schritt das internationale Recht und die Menschenrechte respektiert werden", belehrte ihn der parteiunabhängige Staatschef. Dieser hatte sich in den 90er Jahren als erster Präsident des Verfassungsgerichtshofes einen Namen gemacht.

Freundlich lächelnd

George W. Bush hörte sich die Ausführungen freundlich lächelnd an. Ansonsten ist das ungarisch-amerikanische Verhältnis unkompliziert. In heiklen Fragen steuern die Ungarn oft einen unauffälligen Mittelkurs, der niemanden verprellen soll: In den Irak etwa entsandten sie einen kleinen Versorgungstrupp, den sie Ende 2004 wieder abzogen. Oder wie es Gyurcsany ausdrückte: "Zwischen uns liegen keine großen ungelösten, schmerzenden Probleme."