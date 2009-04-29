Ein Vorgeschmack auf den Sparkurs

Am Dienstag Abend haben die Küniglberger jedenfalls einen kleinen Vorgeschmack auf das künftige Sparprogramm gegeben: Nicht komplett streichen, scheint die Devise zu sein, sondern erst einmal ein bissl. Im Klartext: Weil die vorhergehende Serie "Schnell ermittelt" (gegen die es grundsätzlich nichts einzuwenden gibt) - planmäßig - zu lange gedauert hatte, stieg man erst nach 16 Minuten ins CL-Halbfinale ein.



Zugegeben, die erste Viertelstunde zwischen Barcelona und Chelsea war nicht übermäßig packend, peinlich war die Aktion trotzdem. Wenigstens der Schiedsrichter dürfte Mitleid mit den zu spät zugeschalteten ORF-Sehern gehabt haben: Immerhin schenkte er ihnen fünf Minuten Nachspielzeit . . .