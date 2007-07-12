Ein Wegweiser für Postliberalisierung

Länder in Randlagen oder mit großen Gebirgen könnten den Passus für sich auslegen. Die flächendeckende Zustellung und Abholung von Sendungen an allen Werktagen (der sogenannte Universaldienst) müsse jedenfalls gewährleistet bleiben. Zu dessen Finanzierung dürfen staatliche Subventionen oder Ausgleichsfonds zur Anwendung kommen.

Verzögerte Öffnung

Die EU-Kommission hatte ursprünglich vorgeschlagen, diesen letzten geschützten Bereich bereits 2009 zu öffnen. Die Verhandlungen unter den Mitgliedsstaaten zum Thema sind festgefahren. Einige Länder hinter Frankreich und Italien sperren sich gegen die Festlegung eines Datums, bevor es konkrete Finanzierungsmodelle für den Universaldienst gibt. Die Entscheidung des Parlaments könnte ein Wegweiser für eine Lösung sein.