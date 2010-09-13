Ein Zeichen der Einheit, doch Antworten fehlten

"Es gab keine Alternative zu Glawischnig", sagt Hajek zur "Wiener Zeitung", daher habe man sie gewählt, um wenigstens auf Bundesebene ein Zeichen der Geschlossenheit zu setzen. "Das war die einzige Botschaft", so Hajek. Antworten auf die Probleme in den Wiener Bezirken sei man jedoch schuldig geblieben.



Mit neuen Themen zu mehr als 11 Prozent



Hajek sieht die Grünen mit ihren derzeitigen elf Prozent am Plafond angelangt. Um noch weiter wachsen zu können, "müssen sie sich auf neue Themen und Wählerschichten fokussieren". Die Wähler wollten, so Hajek, Antworten auf die Probleme in ihrer Umgebung. Der Kampf gegen CO2 sei den Menschen zu abstrakt. "Man muss das auf die Bedürfnisse der Leute herunterbrechen."



Tatsächlich kündigte Glawischnig beim Bundeskongress "mehr Verständlichkeit und mehr Nähe zu volksnahen Formulierungen" an, forderte mehr Zuspitzung, Schärfe und Emotion, "Politik mit mehr Wut im Bauch" - inhaltlich kam aber nichts Neues. Aus Sicht Hajeks sind solche Ankündigungen aber zu wenig: "Wut im Bauch ist keine Botschaft."