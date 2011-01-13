Eine Ära geht zu Ende

Entgegen anderen Meldungen hat die NASA das genaue Datum für die Mission 133 noch nicht festgelegt. Zur Zeit wird die Befestigung des Außentanks verstärkt, während die Astronauten Alvin Drew und Tim Kopra für einen Raumspaziergang trainieren.



Vor dem frühestmöglichen Starttermin wird noch eine europäische ATV-2 mit Ausrüstung vom Kennedy Space Center in Florida starten.



Der Flug der Endeavour zur Internationalen Raumstation ISS ist für den 19. April vorgesehen. Nach der Rückkehr sollen die Raumfähren außer Dienst gestellt werden. In Hinkunft sollen private Unternehmen die bemannte Raumfahrt betreiben.