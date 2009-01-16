Eine arme Maus(i) und neun böse

Jetzt hat Frau Lugner also erstmals im RTL-Dschungelcamp ihre Sünden abgebüßt: im "Kerker" mit ein paar Schaben und Ratten als Mitinsassen. Und noch dazu wird sie ständig von der bösen Giulia Siegel gemobbt (wie "Österreich" jüngst vermeldete), die ihr vorhält, dass sie eine "echte" Dschungelprüfung gar nicht packen würde! | Also wirklich! Jetzt rächen sich die Deutschen live im TV für die vielen Piefke-Witze in österreichischen Sendungen und machen ganz ungeniert die einsame Ösi-Kandidatin nieder - pfui!
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Zugegeben, Giulia weiß immerhin, wovon sie spricht, schließlich war sie, so wie Peter Bond, jetzt schon dreimal bei der Dschungelprüfung dran - und hat mittlerweile sichtlich die Nase voll (im wahrsten Sinn des Wortes). Aber die Deutschen sehen ihre Landsleute halt irrsinnig gern leiden, wie - die Topquoten für die RTL-Ekelshow zeigen. Und das sagt eigentlich auch viel über unsere nördlichen Nachbarn aus - mehr als jeder Witz .. .