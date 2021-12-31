Eine bessere Zukunft ist möglich

Wer in den 1970er und 1980er Jahren aufgewachsen ist, müsste als 40- oder 50-Jähriger heute längst tot sein: Nukleares Wettrüsten, Waldsterben, Tschernobyl, Aids - die Prognosen für unsere heutige Zeit ließen nur das Allerschlimmste zu. Es sei unverantwortlich, in diese Welt noch Kinder zu setzen, hörte die junge Generation damals von Lehrern, Politikern und den eigenen Eltern. Die Geburtenrate sank danach tatsächlich, die große Katastrophe blieb jedoch aus.



Umfragen und Studien kommen heute zu einem erstaunlichen Ergebnis: Die allermeisten Österreicherinnen und Österreicher sehen ihr eigenes Leben als gut an und bezeichnen sich selbst als glücklich - für die generelle und gemeinsame Zukunft sehen sie dagegen schwarz. Dabei geht es der Menschheit besser als je zuvor. Lebenserwartung, Bildung und Gesundheit - die Indikatoren des menschlichen Fortschritts - haben sich global enorm verbessert. Noch nie in der Geschichte hatten die Menschen mehr Zeit, mehr Bildung, eine bessere Gesundheit und höhere Einkommen.



Weltweit hat sich der Anteil der in extremer Armut lebenden Menschen in den vergangenen

20 Jahren mehr als halbiert. Fast 90 Prozent der Menschen haben Zugang zu Bildung und können lesen und schreiben. Die Mehrheit lebt heute in einer freien Demokratie mit geschützten Rechten. Selbst Terrorismus, Naturkatastrophen und Kriminalität gehen zurück. Der globale Wohlstand und damit die Chancen für immer mehr Menschen wachsen.



In Afrika ist die Lebenserwartung seit 1950 von 37 Jahren auf heute 65 Jahre bei den Frauen gestiegen. Bis 2050 wird sie sich der europäischen Lebenserwartung angeglichen haben. Für die zweite Hälfte des Jahrhunderts wird der Höhepunkt des Bevölkerungswachstums erwartet. Die Weltbevölkerung sinkt. "Überbevölkerung" ist ein aussterbender Begriff, der uns keine Angst mehr machen muss. Der Grund für diese Entwicklung: Immer mehr Frauen haben Zugang zu Bildung und können ihren Lebensunterhalt eigenständig bestreiten.

Die Zukunftswette