Eine Brücke in den Osten

Die österreichische Verpackungsindustrie hat sich in den vergangenen Jahren weit über die Landesgrenzen hinaus in Europa positioniert. 2002 erzielte die Branche mit rund 13.800 Beschäftigten ein Produktionsvolumen von etwa 2,4 Mrd. Euro und war damit ein Eckpfeiler der heimischen Sachgütererzeugung. Bei der zweiten A.PACK sind rund 140 Unternehmen dabei, darunter die Marktleader der Branche, wie zum Beispiel Mayr-Melnhof, Rondo Ganahl, Frantsch, GIKO, Duropack, Maelis Group und Cyklop. Mayr-Melnhof Packaging etwa ist Europas führender Spezialist für Faltschachteln. An 15 europäischen Standorten in Österreich (Sitz), Deutschland, Frankreich, England, Ungarn, Polen und Rumänien werden pro Jahr insgesamt rund 324.000 t Recycling- und Frischfaserkarton zu Faltschachteln verarbeitet.



Graz als A.PACK-Veranstaltungsort wurde mit Bedacht gewählt. "Graz und die neue Stadthalle haben sich schon im Vorjahr bewährt. Die gute verkehrstechnische Anbindung, vor allem die zentrale Lage für die Erschließung und Bearbeitung der wachsenden Märkte in Ost- und Südosteuropa sprechen klar für den Standort", sagt Messeveranstalter Klaus Vogl, der große Erwartungen in die Fachinteressierten aus Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien Herzegowina und Ungarn setzt: "Wir schätzen, dass rund 300 Firmen aus diesen Ländern die A.PACK nutzen werden". In Kooperation mit der AWO-Außenwirtschaft Österreich wurde eine Studie zum Thema "Exportchancen der Verpackungsindustrie in Südosteuropa" erstellt. Sie wird am zweiten Messetag präsentiert. Untersucht wurden Marktgrößen, Trends und Handelsströme der abpackenden Industrie und die Konkurrenzsituation für die heimische Verpackungswirtschaft.



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