Eine Chili, einmal täglich, hilft!

Doch von der Schärfe war wenig zu spüren. Allein die von Heinzl auf einem silbernen Tablett servierten Chilis zeigten Wirkung und trieben Benimm-Gott Thomas Schäfer-Elmayer die Tränen in die Augen. Heinzl selbst lagerte die kleinen roten Paprikas lieber unangebissen in seinem Mund, wie er augenzwinkernd vorführte. Die Sendung wirkte chaotisch, nicht allein durch die Werbeunterbrechung. Davor gab es zehn Minuten "Backstage - scharf und exklusiv", danach das eigentliche zwanzigminütige "Chili".



Die Themen holten keine Katze hinterm Ofen hervor: Ein Skispringen mit Vera Russwurm und Andreas Goldberger, der Besuch von Königin Beatrix bei Wiens Bürgermeister Michael Häupl und das neue EAV-Video. Der Beitrag über den Kino-Blockbuster "Avatar" fällt aus dem Society-Rahmen - lässt aber von einem eigenen Kinomagazin wie damals im ORF träumen. Heinzl selbst blieb sich treu, trotz neuer kurzer ORF-Leine. Sein Stil, Sakko und Popperwelle und seine freche und sympathische Art haben den Workaholic weit gebracht. Trotzdem, wer nun jeden Tag ab 19.20 Uhr Scharfes erleben will, für den gilt: Eine rote Chili in den Mund nehmen und ordentlich hineinbeißen - nur so wird's richtig scharf!