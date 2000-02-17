"Eine Ermutigung für die Leistungsträger"

Die wirtschaftliche Lage der Kleinbetriebe hinsichtlich Eigenkapitalstärke, Wachstumsaussichten und administrativem Aufwand sei wesentlich schlechter als jene der "Großen". Bei den



"Kleinen" diagnostiziert Leitl Selbstausbeutung · 16-Stunden Arbeitstage, keine Samstag-Sonntags-Ruhe, wenig Urlaub. Dass die Nachfolgegeneration keine Lust auf Betriebsübernahme hätte, sei kein



Wunder. Der Wirtschaftsstandort sei zu sichern, die Kleinbetriebe seien gegen die "Unbillen des verschärften Wettbewerbs" zu stärken.



"Kleinbetriebe sind das Rückgrat unserer Wirtschaft", sagt Hierzenberger. 6.000 Insolvenzen im Vorjahr seien "zu viele Marktaustritte", mindestens 100.000 "Kleine" würden in Österreich fehlen. "Raus



aus vielen Vorschriften, weg von den Haftungen, Entkriminalisierung des Unternehmertums", zieht der KSV-Chef mit Leitl an einem Strang.



Das Aktionsprogramm enthält Maßnahmen auf Bundes-, Länder- und Gemeindeebene. Voran steht die Absenkung der Lohnnebenkosten um 15 Mrd. Schilling (1,090 Mrd. Euro) bis 2003. Die Beseitigung



von wettbewerbsverzerrenden Steuern · Getränkesteuer, Anzeigenabgaben · und Abschaffung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung soll nicht zuletzt auch die Nahversorgung · Leitl: "eine



Grundentscheidung" · sichern.



Betriebsübernahmen sollen durch die Ausweitung der Neugründungsförderung erleichtert, Aufgabe- und Veräußerungsgewinne steuerlich begünstigt werden. Ein "Nothilfe-Fonds" soll unverschuldet in



Finanzprobleme geschlitterte Unternehmen unterstützen, Kooperationen sollen gefördert werden · auch mittels für KMU attraktiverer öffentlicher Ausschreibungen, die Arbeitsgemeinschaften zulassen.



"Wir wollen die Leistungsträger Österreichs ermutigen", betont Leitl. Laut Östat arbeiten rund zwei Drittel der Erwerbstätigen in KMU. Die "Kleinen" tragen 75% der Steuern und Abgaben.