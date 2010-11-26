Eine Feuermauer für Spanien, rasch!

Europa müsste rasch aus den Schlagzeilen kommen, um Zeit für die Budgetsanierung zu gewinnen - quasi die Probleme anderen Regionen "umhängen". Zudem müssten Europas Großbanken für ein Stillhalteabkommen gewonnen werden: Wenn Irland und Portugal durch den Rettungsschirm gesichert werden, sollten keine Gelder mehr aus Spanien und Italien abfließen. Die Risikoflucht der Banken hat in den letzten Monaten die Staatsanleihen nämlich ordentlich unter Druck gebracht.



Und schließlich müsste potenziellen Spekulanten, die auf fallende Anleihenkurse setzen, ein Schuss vor den Bug verpasst werden, indem die "Folterwerkzeuge" (Copyright Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker) vorgezeigt werden: Die Europäische Zentralbank könnte einen gewaltigen Ankaufsrahmen für Staatsanleihen ankündigen. EU/Eurozone sollten den Rettungsschirm aufstocken und einen klaren Ausblick für die Zeit nach 2013 geben, sodass keinerlei Zweifel an Europas Handlungsfähigkeit bleiben. Im Moment sind diese durchaus angebracht.