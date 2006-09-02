Eine Fitnesskur für die Fastfood-Kette

"Wir sind zu einem Punkt gekommen, wo wir uns für die nächste Generation rüsten müssen", meint Newman im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Daher sollen die Restaurants modernisiert werden, heuer werden vorerst 15 der insgesamt 162 Standorte für 10 Mio. Euro umgebaut. In den nächsten acht Jahren soll jedes zweite Lokal in Österreich aufgerüstet werden.

Neue Kundschaft außerhalb Stoßzeiten

Teil der Erneuerung sind Kaffeehaus ähnliche Bereiche im Lokal, die mehr - und vor allem auch neue - Kundschaft bringen sollen. In jenen Restaurants, die bereits umgebaut wurden, sei der Umsatz signifikant zweistellig gewachsen, freut sich Newman. Auch beim Frühstücks-Geschäft kann die Burger-Kette noch zulegen, glaubt er. Hier könne man etwa bei älteren Personen punkten, die nicht im Mittelpunkt der Marketingstrategie der Fastfood-Kette stehen.



Auch bei den McDonald´s-Produkten wird es langfristig Änderungen geben. Den Big Mäc werde es immer geben - aber man wolle unterschiedliche Produkte bieten und werde Trends im Nährwertbereich folgen, kündigt der Österreich-Chef vage an. Während man offenbar daran tüftelt, den Fettgehalt der typischen Gerichte zu reduzieren, werden vorerst Nährwerttabellen aufgelegt. "Und sollte sich etwas ändern, wird es hier zu lesen sein".