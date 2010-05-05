Eine Frage der Relation

Olympia: 13,7 Milliarden Euro, Expo: 45 Milliarden Euro. Gut, auch Olympia in Peking vor zwei Jahren kam auf geschätzte 30 Milliarden, in China darf die Gigantomanie eben noch etwas kosten. Und nutzen muss sie auch nichts, das Nationalstadion in Peking steht einfach so herum, sieht nett aus, wird aber kaum bespielt. Im Vorjahr fand darin einmal eine Feier anlässlich des Ein-Jahr-Jubiläums von Olympia statt. Sollte London das riesige Stadion tatsächlich irgendwem andrehen können, hat sich zumindest diese Investition gelohnt.



Siehe auch:Nur keine weißen Elefanten