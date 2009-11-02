Zwar wird die veraltete Arena nun renoviert, aber vermutlich werden die Linzer auch noch in 100 Jahren auf der Gugl spielen müssen. Für den Lask ist das eine echte Bedrohung. Die Fußballfans verlangen heute Komfort und die Sponsoren luxuriöse VIP-Boxen. Wenn der Lask diesen Wünschen nicht entsprechen kann, ist der Abstieg nur eine Frage der Zeit.