Dreimal hat sich Österreich für eine Europameisterschaft beworben. Linz, dank dem Lask und einst auch der Voest eine der Fußball-Hochburgen des Landes, war nie dabei. Die Konsequenz: Die Gugl ist das wohl ungemütlichste Stadion in der Bundesliga, die Zuschauerzahlen eines Lask nicht würdig.
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Zwar wird die veraltete Arena nun renoviert, aber vermutlich werden die Linzer auch noch in 100 Jahren auf der Gugl spielen müssen. Für den Lask ist das eine echte Bedrohung. Die Fußballfans verlangen heute Komfort und die Sponsoren luxuriöse VIP-Boxen. Wenn der Lask diesen Wünschen nicht entsprechen kann, ist der Abstieg nur eine Frage der Zeit.