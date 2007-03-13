Eine Frage des Teamworks

Im Rahmen des heurigen Europäischen Radiologenkongress (ECR) in Wien stellte eine internationale Expertengruppe die vordringlichsten Ziele im Bereich Medizin der Öffentlichkeit vor. Denn statt wie bisher erst relativ spät in den Krankheitsverlauf einzugreifen, gelingt es mittlerweile immer öfter, Erkrankungen vorherzusagen und diese präventiv und mit individuellen Dosierungen zu behandeln.



"Um neue Erkenntnisse über degenerative neurologische Erkrankungen zu gewinnen, müssen künftig Biologen, Neurologen, Genetiker, Radiologen Computerwissenschaftler und biomedizinische Experten zusammenarbeiten", erachtet William R. Brody, Präsident der John Hopkins University, Baltimore, eine Umstellung der Forschungsstrukturen als Gebot der Stunde. Der Erfolg US-amerikanischer Universitäten gegenüber europäischen Bildungseinrichtungen beruhe dabei in den weniger hierarchisch gegliederten Teams, in denen die "besten Köpfe" das Sagen haben.



"Zusätzlich werden Forschungsanträge von Experten begutachtet und ausschließlich nach ihrer Qualität gereiht - eine Richtung, die auch die Med-Uni Wien eingeschlagen hat. Dadurch sind seit drei Jahren die Einnahmen aus Drittmitteln um 50 Prozent gestiegen", erklärte Wolfgang Schütz, Rektor der Medizin-Uni Wien.