Eine Frau, die die Mafia das Fürchten lehrte

Früher fuhr die Schweizer Chefanklägerin Carla del Ponte einen Porsche, mit eigener Rennlizenz. Auch im Kampf gegen Geldwäsche und Drogenhandel, Terrorismus und die Mafia legte die



temperamentvolle Tessinerin, die der Kanadierin Ann Arbour beim UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag folgen soll, seit ihrem Amtsantritt vor fünf Jahren Tempo vor. Am liebsten hätte del Ponte



alle Anklagen selbst vertreten. Ungeduld hält sie für ihre eigene größte Schwäche. "Die Frau mit dem Drang zum Hüftschuss", schrieb die Schweizer Presse.



Als Mafiajägerin hatte sich del Ponte schon im Tessin einen Namen gemacht. Unbeirrt von Morddrohungen sagte sie dem organisierten Verbrechen vehement den Kampf an. 1989 entging sie im Hause des



befreundeten, später ermordeten italienischen Mafiarichters Giovanni Falcone nur knapp einem Attentat. Del Pontes Antwort: Leibwächter und weitermachen. Kurz darauf gelang ihr die Zerschlagung eines



Geldwäscherringes der sizilianischen Mafia. Nicht immer war im Kampf gegen das Verbrechen von solchem Erfolg gekrönt. Als erste in Westeuropa wagte del Ponte in diesem Jahr die Anklage gegen einen



mutmaßlichen Paten der russischen Mafia · und verlor. Im Prozess um angebliche Drogengelder des mexikanischen Präsidentenbruders Raul Salinas de Gortari wurde sie vom obersten Schweizer Gericht



gerügt. Bei der Konfiszierung von Konten habe sie ihre Befugnisse überschritten.



In der Schweiz hat die strenge Juristin die Meinungen polarisiert. Das Bedauern über ihren Weggang hielt sich auch bei den Schweizer Parteispitzen in Grenzen. Die fachliche Qualifikation stellte



niemand in Frage, ihr Stil habe aber mitunter Anlass zur Kritik gegeben. Das lässt del Ponte völlig kalt: "Ich habe keine Emotionen bei der Arbeit".



Carla del Ponte stammt aus dem Maggiatal im Tessin. Sie studierte in Bern und Genf Jura und arbeitete zunächst als Rechtsanwältin, bevor sie 1981 zuerst zur Untersuchungsrichterin, dann vier Jahre



später zur Staatsanwältin im Tessin ernannt wurde. Del Ponte ist geschieden und Mutter eines erwachsenen Sohnes.