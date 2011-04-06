Eine gewagte Prognose

Das mag sogar stimmen. Der Klub und der Präsident, das wurde im Laufe der Jahre eins. Ging es dem Klub gut, ging es auch dem Präsidenten gut, ging es Sturm schlecht, ging es auch dem Präsidenten schlecht. Eine solche Verquickung ist in den seltensten Fällen förderlich, das kontrollierende Element entfällt völlig, alles hört auf den Sonnenkönig. Mit seiner Prognose dürfte Kartnig trotzdem falsch liegen. Solange Fußballvereine Ruhm und Anerkennung versprechen, solange werden sie für Aufmerksamkeitssuchende aller Art attraktiv sein.