"Eine gute Versicherung lebt vom Außendienst"

"Klein aber fein" möchte der ÖBV-Chef mit der 1895 gegründeten Versicherung auf Gegenseitigkeit bleiben. "Wir lieben unsere Unabhängigkeit", betont er mit einem Seitenblick auf die Versicherten,



die gleichzeitig Mitbesitzer sind.



Und setzt dabei voll auf Service: "Der Kunde kann von uns alles kriegen, und zwar verständliche Produkte ohne komplizierte Versicherungsmathematik und ohne Tricks", sagt Hauf. Das Ausverhandeln



optimaler Bedingungen für die rund 250.000 ÖBV-Mitglieder sei Aufgabe seines Teams. Traditionsgemäß stellen Beamte und Vertragsbedienstete zu 75% die Hauptklientel der ÖBV. Sie können für 1998 mit 7%



Gewinnbeteiligung rechnen · das Resultat aus einem um 27% auf 140 Mill. Schilling gesteigertem EGT bei einer um 6% gesteigerten Prämienentwicklung (1,4 Mrd. Schilling Leben, 240 Mill. Schilling



Unfall) und dem um 59% auf 90,3 Mill. Schilling gesteigerten Jahresüberschuß sowie vor allem aus 8,3% Rentabilität aus der Veranlagung.



Umstrukturierungen



erfolgreich kompensiert



"Ganz leise, damit die anderen nicht neidisch werden" verweist Hauf auf eine Rendite von 8,6% unter Berücksichtigung der Entwicklung der stillen Reserven.



Die Liberalisierung am Versicherungsmarkt wie auch die Umstrukturierungen im Öffentlichen Dienst hätten natürlich auch für die ÖBV "spürbare Veränderungen" gebracht. Dazu zählt die Gründung einer



eigenen Versicherung der Post, aber auch die Personaleinsparungen etwa bei den ÖBB. "Dafür haben wir gute Erfolge bei der Exekutive und der Finanz", benennt Hauf Kompensationserfolge.



Auf Partnersuche für



neue Produkte



Erfolge, die auch dem Außendienst "von Kollege zu Kollege" zuzuschreiben seien. "Der Außendienst hat bei uns einen besonderen Stellenwert", und: "Der persönlichen Betreuung gehört die Zukunft",



ist er überzeugt.



Selbstverständlich gehört für ihn dazu, daß er sich persönlich um Beschwerden kümmert: "Unsere Kunden sollen sich beschweren, daraus können wir lernen, wie's besser geht".



Im Kernbereich Lebensversicherung verzeichnete die ÖBV mit 213 Angestellten und 500 AußendienstmitarbeiterInnen einen Marktanteil von knapp 5%, zusammen mit der Sparte Unfall macht das 500.000



Versicherungsverträge aus. Aber auch bei Kfz-Versicherungen "erzielen wir neuerdings schöne Erfolge". Per 1. Jänner 2000 will Hauf mit neuen Altersvorsorge-Produkten auf den Markt kommen. Mit



Pensions-Investment-Fonds (PIF) "setzen wir uns auseinander", skizziert er die Zukunft, "dafür suchen wir noch Bankpartner".



Im Gegensatz zu den großen Versicherungskonzernen würde sich die ÖBV auf "regionale Nischen" einstellen, erklärt Hauf und verweist auf "die hervorragende Zusammenarbeit etwa mit der Bank Burgenland".



Bevorzugt: Junge Künstler,



zeitgenössische Musik



"Der Jugend gehört die Zukunft", sagt Hauf · und berichtet über die Nachwuchsförderung der ÖBV im Kulturbereich. Das Atrium der neugestalteten ÖBV-Zentrale in der Wiener Innenstadt ist zu einem



Zentrum für Diskussionen, Ausstellungen und anderen Kulturveranstaltungen geworden. Besonderes Anliegen sind dem begeisterten Freizeit-Schlagzeuger Hauf junge Künstler und zeitgenössische Musik. Das



von der ÖBV heuer vom 23. bis zum 25. Juni veranstaltete Grabenfest ist in den letzten Jahren zur Kulturinstitution avanciert · und soll sogar in die nächste Merian-Ausgabe über Wien aufgenommen



werden, wie ÖBV-Pressesprecher Herbert Maurer stolz erzählt.



"An jedem der drei Tage kommen heuer andere Lebens-Zeiten zutage, mit unterschiedlichen Werten, Regeln und Hoffnungen, mit unterschiedlichen Klängen und Harmonien", beschreibt Hauf das



Programm. Ein Highlight wird wohl der Auftritt von Ex-Finanzminister Ferdinand Lacina sein, der am Donnerstag zu Wolfgang Mitterers musikalischem "Schattengedächtnis" Bruchstücke aus Budgetreden



rezitiert.



Informationen: ÖBV, Herbert Maurer, Grillparzerstraße 14, 1016 Wien, Tel.: 40 120 DW 1015.