Eine Informationsgesellschaft für alle

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Livestream aus dem Parlament. | Zwei Jahre lang hat eine SPÖ-Arbeitsgruppe unter Leitung des Abgeordneten Ing. Kurt Gartlehner an einem Zukunftspapier zum Thema Informations- und Kommunikationstechnologien gearbeitet.
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Im Parlament wird es heute Vormittag im Rahmen einer Enquete präsentiert, an der auch Bundesministerin Doris Bures und Staatssekretär Josef Ostermayer teilnehmen.
Zum Live-StreamModerne Kommunikationstechnologie im Verständnis der SPÖ (PDF-Datei)