Eine Ironie der Geschichte

Mit der Stabilitätspakt-Klage werden jene europäischen Gründerstaaten vorgeführt, die entscheidend am Zustandekommen des Euro-Pakts beteiligt waren. Im Gegensatz zu Frankreich war vor allem Deutschland an einer stabilen Gemeinschaftswährung nach dem Vorbild der harten D-Mark gelegen.



Letztlich erfüllte sogar das einstige Weichwährungsland Italien die Kriterien der Wirtschafts- und Währungsunion. Ausgerechnet Romano Prodi machte als Regierungschef in den 1990-er Jahren sein Land Euro-fit. Unter seiner Führung hat die Kommission die Stabilitätspakt-Klage beschlossen. Und bleibt die derzeitige Wirtschaftspolitik in Italien unverändert, werde das Land im nächsten Jahr ebenso Defizitsünder, warnte bereits die Kommission.