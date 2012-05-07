Eine Journalistin als neue First Lady im Élysée

Paris. Sie sei schlicht und einfach nur stolz, den neuen Präsidenten der Republik zu begleiten, twitterte die Lebensgefährtin des neuen französischen Präsidenten François Hollande, Valerie Trierweiler, am Sonntagabend nach dem Wahlsieg. Frankreichs neue First Lady kündigte aber auch an, dass sie, nachdem sie ihren journalistischen Beruf während des Wahlkampfs aufgegeben hatte, künftig wieder arbeiten wolle. "Es ist weder die Aufgabe von François noch des Staates, für mich aufzukommen", hatte sie vor kurzem in einem Interview gemeint. Sie strebt damit eine Rolle wie seinerzeit Danielle Mitterrand an, die von 1981 bis 1995 First Lady im Élysée war.



Die am 16. Februar 1965 in Angers als fünftes von sechs Kindern geborene Valerie Massonneau verbrachte ihre Kindheit in ärmlichen Verhältnissen. Der Vater hatte als Kind durch eine Granate ein Bein verloren, die Mutter brachte die Familie als Kassierin bei der Eisenbahn durch .



Nach einem Geschichts- und Politik-Studium an der Sorbonne arbeitete sie in der Redaktion von "Paris Match", wo sie nach der Scheidung von ihrem ersten Mann, einem Jugendfreund, ihren zweiten Ehemann, den Übersetzer und Germanisten Denis Trierweiler kennenlernte. Dieser inzwischen geschiedenen Ehe entstammen die drei Söhne Trierweilers.



Bei "Paris Match" war sie für den Bereich sozialistische Partei zuständig und lernte so schon 1989 den jungen Abgeordneten Françoise Hollande kennen, mit dem sie seit 2006 liiert ist. Hollande, der sich nach den Präsidentschaftswahlen 2007 von seiner langjährigen Lebensgefährtin Ségolène Royal trennte, mit der er vier gemeinsame Kinder hat, bekannte sich öffentlich erst 2010 zu dieser Beziehung und bezeichnete sie als "Frau meines Lebens". Hollandes Ex-Partnerin Royal und Trierweiler meiden sich seither. An eine Hochzeit denkt das Paar Hollande-Trierweiler nicht.



Valerie Trierweiler, die durch ihr elegantes Auftreten und ihr wallendes kastanienfarbenes Haar auffällt, wird von Politikern als intelligente, korrekte und starke Frau beschrieben, die harte Schläge wegstecken kann. Berufskollegen sagen ihr nach, dass sie sehr schwungvoll, sehr direkt, manchmal kalt und ihres Charmes etwas zu sicher sei.