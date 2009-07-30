Eine kahlköpfige Nachtigall

Wissenschaftler der US-Organisation Wildlife Conservation Society (WCS) und der Universität von Melbourne Ende 2008 in Laos gesichtet. Der Vogel ist nicht komplett kahlköpfig, sondern hat eine schmale haarähnliche Federlinie auf dem Schädel. Sein Gesicht ist pink, die großen Augen sind blau umrandet.



Die Verbreitung des Vogels sei offensichtlich auf die eher unwirtliche Region der Kalkhochflächen in der Provinz Savannakhet beschränkt, berichten die Wissenschafter. Dies erkläre, warum er trotz seines außergewöhnlichen Aussehens und seines auffälligen Rufes erst jetzt entdeckt worden sei. Die Kalkhochflächen gehören zu den am wenigsten erforschten Ökosystemen in Südostasien. (APA)