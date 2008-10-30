Eine "Kapitalspritze light" für die Erste Bank: Staat schont Aktionäre - auch die Steuerzahler?

Dennoch sollten sich die Steuerzahler nicht zu früh freuen. Laut Finanzministerium ist nämlich noch unklar, ob derartige Maßnahmen das Budget-Defizit nach Maastricht-Kriterien erhöhen, oder nicht. Zwar hofft man grundsätzlich darauf, dass solche Kapitalspritzen nicht maastrichtrelevant sind: Letztlich handle es sich ja nur um einen Tausch und keinen Abbau von Vermögenspositionen, wird argumentiert. Allerdings hat Österreich in diesem Zusammenhang schon schlechte Erfahrungen mit dem EU-Statistikamt Euro stat gemacht, das in diesen Fragen das letzte Wort hat.



So hat Eurostat einen Schuldenerlass des Bundes gegenüber den ÖBB und eine Kapitalaufstockung bei der Staatsbahn im Nachhinein als defizitwirksam eingestuft. Das Budgetdefizit für das Jahr 2004 erhöhte sich nachträglich von 1,2 auf 4,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Zum Umgang mit den Bankenpaketen der EU-Staaten tagt derzeit bei Euro stat eine eigene Task-Force. Würden die 15 Milliarden Euro, die Österreich für staatliche Eigenkapitalmaßnahmen bei Banken vorgesehen hat, abgerufen, wären das immerhin rund 5 Prozent des BIP, die gegebenenfalls zusätzlich auf dem Bundeshaushalt lasten würden.



Neben den Aktionären, die trotz staatlicher Hilfsaktion für 2008 eine Dividende erhalten sollen, können sich auch die Kreditkunden der Erste Bank freuen. Immerhin soll der aufgestockte Eigenkapitalpolster genutzt werden, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Die Sparer unter den Erste-Kunden sind ohnehin spätestens seit der Einführung der 100-prozentigen Einlagensicherung durch die Bundesregierung bestens abgesichert.



Die Erste selbst wird wohl auch wegen des kursstärkenden Effekts der Maßnahme erleichtert sein. Nach wochenlanger Talfahrt drohte die Bank langsam aber sicher zum Schnäppchen für Konkurrenten zu werden.