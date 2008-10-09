Eine kleine Nachtmusik

Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Man kommt spät heim, ist aber noch nicht müde genug, um sofort ins Bett zu gehen. Also setzt man sich noch für einen Augenblick an den Küchentisch, trinkt ein letztes Glas und schaltet das Radio an. "Die Ö1 Klassiknacht", ein bewährtes Programm für Schlaflose, hat bereits begonnen. Zu hören ist eine anmutige Kammermusik, die einen in schöner Heiterkeit der Nachtruhe näherbringt.
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Nachdem die Musik verklungen ist, wird mitgeteilt, dass man gerade dem Sextett op. 23 Nr. 1 in E-Dur von Luigi Boccherini gelauscht habe. Zufrieden mit dieser zarten Gute-Nacht-Musik begibt man sich danach zur Ruhe, und denkt im Halbschlaf: Die Musik ist doch das schönste, was den Menschen bisher eingefallen ist!
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