Eine kleine Nachtmusik

Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Man kommt spät heim, ist aber noch nicht müde genug, um sofort ins Bett zu gehen. Also setzt man sich noch für einen Augenblick an den Küchentisch, trinkt ein letztes Glas und schaltet das Radio an. "Die Ö1 Klassiknacht", ein bewährtes Programm für Schlaflose, hat bereits begonnen. Zu hören ist eine anmutige Kammermusik, die einen in schöner Heiterkeit der Nachtruhe näherbringt.