Eine Kuriosität aus Bregenz

Ein Föhnsturm in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2018 sorgte heute Mittag, 30.10.18, für eine ganz besondere Kuriosität. In der Bregenzer Oberstadt ging der Föhnsturm unter die Künstler. Er machte aus der Stadtfahne mit etwas Phantasie zu erkennen, einen Zisterzienser Mönch.

Das Bild stammt von meinem Vater.