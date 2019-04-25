Eine Landkarte der Meeres-Viren

Columbus/Wien. Mikroben entscheiden über das Leben. Ohne die winzigen, für das freie Auge unsichtbaren Organismen würde es aus dem Gleichgewicht geraten. Ein US-Team der Ohio State University hat eine Landkarte der Viren in den Weltmeeren erstellt, deren Zahl sich als zehn Mal höher erweist als angenommen.



"Die neue Einsicht zu Ozean-Viren vom Nord- bis zum Südpol, von der Meeresoberfläche bis in 4000 Meter Tiefe, könnte das Verständnis dessen erweitern, wie die See auf den Klimawandel reagiert", betont Studienautor Ahmed Zayed in einer Aussendung zu der im Fachjournal "Cell" publizierten Studie.



Zayed und seine Kollegen analysierten Wasserproben um herauszufinden, ob komplexe Viren die Auswirkungen des Klimawandels abmildern können. Sie untersuchten Populationen und mit Hilfe von Computer-Algorithmen deren genetische Variationen, um mehr über deren Evolution zu erfahren. Im Rahmen der dreijährigen "Tara Oceans Expedition" (2009 bis 2013), bei der mehr als 200 Experten die unsichtbaren Meeresbewohner katalogisierten, zählten das Forschungsteam neben Bakterien, Archeen, Pilzen und winzigen Tierchen auch insgesamt 200.000 Viren.

Den Klimawandel abmildern