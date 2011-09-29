Eine Liga in zwei Klassen

Natürlich lässt ein Ergebnis eines Spiels nicht auf eine Allgemeinaussage schließen, schon gar nicht, wenn es sich um ein Spiel des FC Barcelona handelt. Aber zumindest bestätigte sich beim 5:0 der Katalanen über Bate Borisow, was Sturm-Trainer Franco Foda nach dem Aus in der Qualifikation gegen die Weißrussen angedeutet hatte. Man müsse sich fragen, ob man überhaupt etwas in der Champions League verloren gehabt hätte, meinte er. Vermutlich nicht, müsste die ehrliche Antwort lauten.



Doch diese Frage können sich auch Klubs wie Galati, Pilsen oder eben Borisow stellen. Freilich sind die Exoten das Salz in der Suppe und vereinzelte Überraschungen immer möglich. Daran, dass die Champions League längst zu einer Zweiklassengesellschaft geworden ist, ändert das aber nichts.