Eine Mrd. Dollar für den "Feind"

"Ohne den Marshall-Plan wäre der Wiederaufbau nicht so rasch verlaufen", schilderte gestern Ausstellungskurator Helmut Lackner in einem Pressegespräch. Die USA spendeten mit dem von 1948 bis 1952 initiieren Förderungsplan "European Recovery Program" (ERP) von George C. Marshall insgesamt 13 Mrd. Dollar, davon 1 Mrd. für Österreich. "Das sind 80 Dollar pro Familie, eine gigantische Summe für den Feind." Die Ausstellung, die auf rund 500 Quadratmetern Fotos, Bücher, Plakate und Filme zeigt, will sich auf die damalige wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren. Heute gibt es in Österreich noch acht von zehn Industrie-Unternehmen, die vom ERP-Fonds profitiert haben.