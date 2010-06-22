Eine Nase voll Voyeurismus

Naja - mit ATV und Dominic Heinzls "Hi Society" ging es dann jedenfalls auch bei uns los mit den großen Promi-News - mittlerweile sind wir schon bei drei Formaten auf drei Sendern. "Pink!" auf Puls4 wirbt mit der stets süffisanten Doris Gollpashin, um 18.50 Uhr die ersten Star-News des Tages zu bringen. Da gehts dann von den Mailänder-Männermodewochen über Erwin Prölls Sonnwend-Schifffahrt bis zu Österreichs ganzem Model-Stolz Alisar und ihren ersten, großen Schritten in der weiten Modelwelt. Und: Das Katzi hat eine neue Nase - sie war beim "Beauty-Doc". Kameraschwenk, und schon sind wir in der Praxis und erfahren nach kurzer Nasenbegutachtung, dass das Katzi und der Mörtel jetzt sieben Wochen keinen Sex haben dürfen, weil die Nase heilen muss. Das Katzi stört es ja nicht, weniger erfreut ist allerdings der Mörtel. Schon erfreut über dieses "Top-Thema" ist offenbar aber auch "ATV Life" - wer also noch nicht genug von Katzis neuer Nase weiß, der wird um 19.45 Uhr mit weiteren Details versorgt.



Denn: "Jetzt ist es endlich soweit, das 20-jährige Katzi darf ihr neues Schmuckstück betrachten." (Großaufnahme der neuen Nase) "Ja, der Unterschied kann sich sehen lassen", meint auch die Moderatorin zustimmend und wieder sind wir in der Beauty-Praxis. "Kein Wort von der Nosn, host du mir erzählt", hört man den Lugner raunen. "Ich hab ja schon ausgeschaut wie der Pinocchio mit einem Schnabel", keift das Katzi erklärend - und für lange Zeit ist der Voyeurismus wieder gestillt.