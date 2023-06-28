Eine Schande für die Bundesregierung

Seit knapp drei Jahren habe ich für die "Wiener Zeitung" Kommentare verfasst, meist zu europa- und außenpolitischen Themen. Als Präsident der Association of European Journalists (AEJ) wies ich früh auf die Bedrohung dieser Qualitätszeitung hin. Anfang des Jahres schickte ich gemeinsam mit Professor Fritz Hausjell, der auch Präsident der österreichischen Sektion von Reporter ohne Grenzen ist, einen Appell an alle Fraktionen im Nationalrat mit der Aufforderung, dem neuen Mediengesetz nicht zuzustimmen, solange Boulevardmedien weiterhin viel Steuergeld über die staatliche Medienförderung und Inserate der Regierung erhalten.



Wir haben vergeblich um ein Moratorium gebeten, um ein neues Konzept für die Weiterführung der "Wiener Zeitung" mit Experten und potenziellen Sponsoren auszuarbeiten. Ein Vorschlag sah vor, Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen viel Raum für Berichterstattung zu geben.



Den neuen "Media Hub" der Bundesregierung, jährlich dotiert mit 6 Millionen Euro, haben wir als ein "in Demokratien höchst fragwürdiges Modell" kritisiert. Denn für die Schulungen von Journalistinnen und Journalisten sowie PR-Leuten bekommt das Bundeskanzleramt als Eigentümervertreter direkten Einfluss auf Lehrinhalte und Vortragende.



Nur von der Opposition - SPÖ, FPÖ und Neos - erhielten wir zustimmende Antworten. ÖVP und Grüne lehnten unseren Appell ab, die grüne Mediensprecherin Eva Blimlinger mit ihren bekannten, teils nachgewiesen falschen Argumenten. Die Bundesregierung hat beschlossen, die älteste Tageszeitung der Welt nicht länger in der gedruckten Form erscheinen zu lassen. Und sie setzte sich über alle Einwände von Betroffenen, Experten und der Leserschaft hinweg.



Dabei ist es mit der Pressefreiheit in Österreich schon vor dem Aus für die "Wiener Zeitung" nicht gut bestellt. Laut dem Index von Reporter ohne Grenzen liegt Österreich weltweit nur auf dem 29. Platz. Es gibt keine Transparenz bei Medienförderung und Inseratenvergabe. Noch immer fehlt ein Informationsfreiheitsgesetz anstelle des geschützten Amtsgeheimnisses. Und die Justiz scheut sich nicht mehr, investigative Journalisten nach dem Strafrecht zu verfolgen: Ermittlungen gegen den Kärntner Reporter Franz Miklautz, dessen Handy und Laptop beschlagnahmt worden waren, wurden erst nach einem Aufschrei der Medienbranche eingestellt. Dass hier Staatsanwälte bedenkenlos gegen das Redaktionsgeheimnis, den Schutz von Whistleblowern und das legitime Interesse der Öffentlichkeit, über Missstände informiert zu werden, handelten, zeigt den Stellenwert der Medienfreiheit in diesem Land. Und sogenannte SLAPP-Klagen zur Einschüchterung von Journalisten nehmen auch bei uns zu.



Das Ende der "Wiener Zeitung" ist eine Schande für die Bundesregierung. Den Kolleginnen und Kollegen danke ich für die jahrelange Kooperation und wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft.



Noch ein Hinweis: Am 3. Juli um 13 Uhr bin ich Gast in der Ö1-Sendung "Punkt Eins" zum Thema "SLAPP-Klagen gegen Journalisten".