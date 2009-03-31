Eine Sendung ohne Kraft

Die neue ORF-Sendung "tschuschen:power" gab am Montag die Antwort. Mit Laiendarstellern, die sich dem Thema Migration widmen. Angepriesen als künstlerisch wertvolle TV-Serie des Diagonale-Preisträgers ´07, Jakob M. Erwa, hinterlassen 20 Minuten Sendezeit vor allem eine Frage: Welche Zielgruppe soll damit angesprochen werden? Jugendliche? Migranten? Oder Pensionisten?



Zu hören gab es ordinäre Kraftausdrücke, zu sehen Raufereien und zu bestaunen jede Menge Pseudophilosophie: "Wo ein Gürtel ist, ist eine Hose und darin steckt ein nackter Arsch." 72.000 Zuseher wurden unterhalten. Mehr werden es auch nicht werden.