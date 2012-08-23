Großbritannien befindet sich in der postolympischen Phase, das ist jene, in der die Gegenwart über den Medaillenzauber siegt und den Menschen bewusst wird, dass ihr Land nicht nur sportaffin ist. Es gibt eben auch problematische gesellschaftliche Entwicklungen, wie eine nun publizierte Studie beweist. In Großbritannien wächst die Kluft zwischen der sozial besser und schlechter gestellten Bevölkerung auch im Hinblick auf ihre Gesundheit. Je geringer Bildung und Einkommen, desto mehr Rauch, Alkohol, schlechte Ernährung und sportliche Inaktivität, während Briten mit höherer Bildung und Einkommen gesünder leben als früher.

In Österreich liegen zwar diesbezüglich keine ganz aktuellen Studien vor, doch auch hierzulande ist eine soziale Kluft hinsichtlich eines gesunden Lebensstils gegeben. Weniger Bildung und weniger Einkommen bedeutet auch weniger Sport und Bewegung und auch weniger Gesundheit. Es ist daher keine Frage von Medaillen, wenn man tägliche Bewegungseinheiten für den Kindergarten und die Volksschule fordert, es ist eine soziale Frage. Jedes Kind hat ein Recht auf die bestmögliche Entwicklung. Das steht übrigens genau so in der Verfassung.