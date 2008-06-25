Eine Stimme aus dem Jenseits

Wer etwas übrig hat für das antiquierte Upper Class-Englisch, das man einst "the Kings English" nannte und das heute nicht einmal mehr die Queen in Reinkultur spricht, der kam am Mittwoch überraschenderweise auf seine Kosten.
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Christoph Wagner-Trenkwitz präsentierte im "Pasticcio (Ö1) die Stimme des berühmten Dirigenten Sir Thomas Beecham, der berichtete, das der verstorbene ("the late") King George V. ihm einmal erklärt habe, für ihn sei Puccinis "La Bohème" die schönste aller Opern. Warum gerade die Bohème, fragte der Dirigent, worauf der König sagte: "Weil sie so kurz ist." Mit dieser königlichen Antwort zeigte sich Sir Thomas sehr zufrieden. Und zufrieden war auch der Rezensent, der dieses Fundstück aus dem Rundfunkarchiv sehr goutiert hat.