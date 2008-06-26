"Eine Strafe liegt in der Luft"

Für diesen "liegt eine Strafe in der Luft", sagte sein Anwalt Herbert Eichenseder. Flöttl hatte gestanden, einen Kredit aufgenommen zu haben, obwohl für alle klar gewesen sei, dass er das Geld nicht zurückzahlen können würde. Eichenseder bat das Gericht um eine milde Strafe.



Einen Freispruch forderten hingegen die Verteidiger von Kreuch, Schwarzecker und Reiter.



Am Montag haben alle Angeklagten die Möglichkeit, noch einmal Stellung zu beziehen, bevor Ende nächster Woche das Urteil erwartet wird.



Sängerknaben mit Heiligenschein