Eine ungewisse Zukunft

Es ist noch völlig offen, welche Auswirkungen der Einstieg von Red Bull in Leipzig auf die Salzburger Fußballaktivitäten des Konzerns hat. Zunächst wahrscheinlich höchstens minimale. Bis sich RB Leipzig durch die Niederungen des deutschen Unterhauses gekämpft hat, können Jahre vergehen. Doch Leipzig liegt nicht wie die bisherigen RB-Außenstellen auf einem anderen Kontinent, sondern ist im weitesten Sinne ein Konkurrent Salzburgs. Das gilt umso mehr, bedenkt man die Uefa-Regelung, das jeweils nur eine Mannschaft ein und desselben Geldgebers in der Champions oder Europa League spielen darf. Es ist anzunehmen, dass sich Red Bull für den wesentlich attraktiveren deutschen Markt entscheiden würde. Salzburg droht also statt Champions-League-Träumen ein schlichter Ausbildungsauftrag. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.