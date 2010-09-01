Eine wertlose Nummer

Österreichs Nationalteam bekommt mit dem Spiel gegen Kasachstan also eine Nummer eins, wie sie die Deutschen in Manuel Neuer schon haben. Vorausgesetzt Fitness und Form passen. Und mit diesem Zusatz ist eigentlich schon alles gesagt, das Gerede um die Nummer eins ist als Wortklauberei entlarvt. Form ist ein dehnbarer Begriff, Verletzungen passieren laufend. Also sollte sich der Glückliche aus dem Trio Macho, Gratzei oder Gspurning nicht in Sicherheit wiegen. Genauso wenig wie die beiden anderen angesichts der Ankündigung, dass diese drei Torhüter nun den Kreis der Teamkeeper bilden werden. Denn der Kreis hat in den vergangenen Jahren ständig gewechselt, und das wird wohl auch auf absehbare Zeit so bleiben.